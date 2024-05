Banche - pressing Bce per allineamento su rischi clima e ambiente

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 mag. (askanews) – La Vigilanza bancaria della Bce sta tenendo sotto stretta osservazione leeuropee affinché procedano nei tempi previsti ad attrezzarsi adeguatamente per la gestione deitici ed ambientali nelle loro attività, in base al percorso a tappe pluriennale che proprio in questo 2024 vede una fase cruciale. “Siamo intrusivi ma proporzionati. Perché queste sono cose che devono essere fatte. Una volta che i banchieri capiscono che questo è essenziale, e una ampia maggioranza lo capisce, i banchieri sono banchieri: non ti allontani daimateriali, li gestisci”, ha spiegato Frank Elderson, componente del Comitato esecutivo della Bce e vicepresidente del ramo di Vigilanza bancaria, a margine di una conferenza sugli investimenti per la transizionetica, ...