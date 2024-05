Fondi pubblici e favori per la sagra del fritto misto A Torino indagato Luca Ferrua - direttore del Gusto Gruppo Gedi

(Di venerdì 10 maggio 2024)in cambio dell'affidamento di un incarico di promozione delladelalla piemontese. Parla di questo, secondo quanto riferisce l'Ansa, un'inchiesta della procura diche ha portato a iscrivere nel registro degli indagati cinque persone, tra cui, giornalista delde Il, verticale dedicato al mondo del cibo e del vino. Il procedimento torinese riguarda anche due funzionari di Visit Piemonte, società in house della Regione, e un consigliere comunale a Baldissero ()., sempre secondo quanto riporta l'Ansa, sarebbe stato chiamato in causa per le attività di una società ...

Fondi pubblici per la sagra del fritto misto, perquisita anche la sede della Stampa - Fondi pubblici per la sagra del fritto misto, perquisita anche la sede della Stampa - Notizia dura da digerire per il noto giornalista Luca Ferrua, direttore dell'inserto Gusto della Stampa, che è stato indagato dalla procura di Torino per corruzione e turbata libertà nella scelta del ...

Camogli, Sagra del Pesce per buon gustai del buon pesce fritto - Camogli, sagra del Pesce per buon gustai del buon pesce fritto - sagra del Pesce a Camogli, appuntamento per i buon gustai del pesce azzurro ben fritto.sagra del pesce: un appuntamento molto amato dai buon gustai del pesce azzurro ben fritto. La sagra ogni anno att ...

La sagra del Cinghiale e dello Gnocco Fritto a Vignanello - La sagra del Cinghiale e dello Gnocco fritto a Vignanello - Sabato 25 Maggio presso il giardino comunale di Vignanello, nel cuore del paese, si continua con gli appuntamenti enogastronomici della Tuscia, con “La sagra del Cinghiale e dello Gnocco fritto”, dove ...