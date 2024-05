LIVE Passaro-Griekspoor 4-6 - 6- - 6-61 -0, ATP Roma 2024 in DIRETTA | il tie-break a decidere il match!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 10 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DARDERI-NAVONE LADI COBOLLI-KORDA LADI FOGNINI-FRITZ LADI PAOLINI-SHERIF NON PRIMA DELLE 20.30 1-0. IN RETE IL ROVESCIO DELL’OLANDESE. BOATO! 6-6 Servizio e dritto. Siamo al tiedecisivo! 40-0 In rete il rovescio di. 30-0 Grande rovescio lungolinea del perugino. 15-0 Servizio e dritto. Ottima prima slice ad aprirsi il campo. 6-5 Ancora con la prima, implacabile. 40-30 Doppio fallo (4°)! Attenzione. 40-15 Prova a crederci in questo game. Intanto raccoglie il forzato di dritto. 40-0 Prima ...