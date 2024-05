Newcastle United vs Brighton & Hove Albion – probabili formazioni

Manchester City tifa United, l'Old Trafford ospita l'Arsenal - Manchester City tifa United, l'Old Trafford ospita l'Arsenal - Si gioca in volata lo scudetto di Premier tra Manchester City e Arsenal, che ha il calendario peggiore dovendo affrontare il Manchester United nel clou del fine settimana. Negli altri tornei europei ...

Le maglie speciali del Newcastle per i non udenti in tribuna - Le maglie speciali del newcastle per i non udenti in tribuna - Sabato 11 maggio contro il brighton, il club inglese tornerà a indossare le maglie inaugurate a metà aprile: sono fornite di microfoni e sensori in grado di captare i suoni che arrivano dagli spalti e ...

Premier League: poker del Liverpool al Tottenham. Manita Chelsea, Europa più vicina - Premier League: poker del Liverpool al Tottenham. Manita Chelsea, Europa più vicina - Il Liverpool si sveglia forse troppo tardi e batte 4-2 il Tottenham quando ormai la Premier sembra ormai sfumare. Ad Anfield, i Reds dilagano rischiando soltanto nel finale: al 16', a portare in vanta ...