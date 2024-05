Nordio chiude il G7 di Venezia | assoluta concordanza di visione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 10 maggio 2024), 10 mag. (askanews) – Due giorni di “lavoro intenso, proficuo e amichevole”, in “un’atmosfera diconcordia e simpatia” che, sul piano concreto, si è tradotta in “un’disu una serie di temi essenziali”, al punto che “c’è stato un accordo su tutto. Non formale e di facciata, ma un accordo sostanziale”. Il ministro della a Giustizia, Carlo, ha chiuso il G7 Giustizia diesprimendo “grandissima gratitudine nei confronti dei colleghi e grandissima soddisfazione per gli importanti risultati ottenuti”. In cima alla scaletta delle priorità da affrontare, la guerra in Ucraina, “un tema doloroso – ha puntualizzato il Guardasigillindo la due giornina – che ha visto tutti ...