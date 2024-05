La Russia sta costruendo hangar per le testate nucleari in Bielorussia | la rivelazione del Nyt

(Di venerdì 10 maggio 2024) I propositi di Vladimir Putin di trasportare armiin Bieloaccelerano. Quello che nel marzo di un anno fa era stato un annuncio poi caduto nel vuoto ora sembra concretizzarsi. Secondo il New York Times, lastasul territorio del Paese amministrato da Aljaksandr Lukashenko alcune strutture che potrebbero ospitare: l’indagine del prestigioso quotidiano si basa sull’esame di immagini satellitari e spiega che l’area scelta è un deposito di munizioni militari a 190 chilometri dal confine con l’Ucraina, vicino alla città di Asipovichy. Alcune delle strutture costruite di recente nell’area – suggerisce il New York Times – hanno caratteristiche che sono tipiche dello stoccaggio nucleare nelle basi in territorio russo. L'articolo proviene da Il ...

