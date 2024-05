EA FC 24 TOTS Ligue 1 | Team Of The Season Del Campionato Francese

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di venerdì 10 maggio 2024) Electronic Arts ha annunciato le carte speciali deldella1 per la popolare modalità Ultimatedel simulatore calcistico EA Sports FC 24 saranno disponibili nei pacchetti a partire dalle 19:00 di venerdi 3 Maggio. Dopo ilOf Thedella Bundesliga la software house canadese ha svelato le carte deldella1 per celebrare le prestazioni dei calciatori che militano nel massimo. Tra i calciatori più forti troviamo l’attaccantedel PSG Kylian Mbappé, l’attaccante gabonese dell’Olympique Marsiglia Pierre-Emerick Aubameyang, ed il centrocampistadel Brest Pierre Lees-Melou. In calce alla notizia riportiamo l’immagine rilasciata ...