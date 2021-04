Il Giappone riverserà l’acqua contaminata dai reattori nucleari di Fukushima nell’Oceano: “Rispetta standard”. Protestano Cina e Corea (Di martedì 13 aprile 2021) Contraria l’opinione pubblica, contrari i pescatori e anche i governi di Cina e Corea del Sud. Ma l’esecutivo Giapponese guidato da Yoshihide Suga ha deciso di rilasciare nell’Oceano Pacifico l’acqua contaminata impiegata fino a oggi per raffreddare i reattori danneggiati dall’incidente nucleare di Fukushima. Una decisione formalizzata dopo l’incontro tra il premier e il ministro dell’Industria Hiroshi Kajiyama e che arriva a poco più di dieci anni dall’incidente nucleare nella centrale Giapponese. Per Pechino, la scelta dell’esecutivo è “Irresponsabile”, mentre da Seul chiedono che “ogni misura adottata tenga conto della tutela della salute”. La quantità di acqua che sarà rilasciata in mare, non prima di qualche anno, è enorme. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Contraria l’opinione pubblica, contrari i pescatori e anche i governi didel Sud. Ma l’esecutivose guidato da Yoshihide Suga ha deciso di rilasciarePacificoimpiegata fino a oggi per raffreddare idanneggiati dall’incidente nucleare di. Una decisione formalizzata dopo l’incontro tra il premier e il ministro dell’Industria Hiroshi Kajiyama e che arriva a poco più di dieci anni dall’incidente nucleare nella centralese. Per Pechino, la scelta dell’esecutivo è “Irresponsabile”, mentre da Seul chiedono che “ogni misura adottata tenga conto della tutela della salute”. La quantità di acqua che sarà rilasciata in mare, non prima di qualche anno, è enorme. La ...

