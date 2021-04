Inter: come Conte ha trasformato Eriksen in “soldatino” – ANALISI TATTICA (Di sabato 10 aprile 2021) Tra le molte note liete del 2021 in casa Inter c’è sicuramente la crescita di Eriksen che da oggetto misterioso si sta rivelando pedina utilissima per Antonio Conte Eriksen all’Inter non diventerà forse mai quel fuoriclasse che dipingeva calcio in ogni partita giocata con il Tottenham, ma per lo meno – nelle ultime settimane – Conte ha trovato il modo di inserire il danese. Dopo un anno molto difficile, va senza dubbio elogiata la capacità dell’asso danese di adattarsi e sacrificarsi anche in un calcio teoricamente non totalmente adatto per uno con le sue caratteristiche. Spesso l’Inter si difende infatti con un baricentro molto basso e attendista, in cui le distanze tra i reparti devono essere ridotte e la squadra compatta. Eriksen, a Londra, era ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021) Tra le molte note liete del 2021 in casac’è sicuramente la crescita diche da oggetto misterioso si sta rivelando pedina utilissima per Antonioall’non diventerà forse mai quel fuoriclasse che dipingeva calcio in ogni partita giocata con il Tottenham, ma per lo meno – nelle ultime settimane –ha trovato il modo di inserire il danese. Dopo un anno molto difficile, va senza dubbio elogiata la capacità dell’asso danese di adattarsi e sacrificarsi anche in un calcio teoricamente non totalmente adatto per uno con le sue caratteristiche. Spesso l’si difende infatti con un baricentro molto basso e attendista, in cui le distanze tra i reparti devono essere ridotte e la squadra compatta., a Londra, era ...

