Sensi e Immobile rigore regalano il punteggio pieno all’Italia | 2-0 alla Lituania

(Di mercoledì 31 marzo 2021) All’LFF Stadium di Vilnius si sfidanoe Italia, gara valida per la terza giornata delle Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. E’ Lorenzo Pellegrini il più attivo degli Azzurri nei primi 15?, due conclusioni in avvio e un cartellino giallo rimediato dal mediano della Roma. Nella fase centrale del primo tempo è El Shaarawy a cercare la rete in due occasioni, ammoniti anche Simkus e Pessina. Un’uscita maldestra di Donnarummarma i suoi ma il portiere del Milan se la cava. Al 41? Emerson con un bel tiro ddistanza impegna Svedkauskas, il portiere lituano con un’ottima parata devia in corner. Termina a reti bianche la prima metà di gara con gli Azzurri sempre con il pallino del gioco in mano. In avvio di ripresa la squadra di Mancini la sblocca: al 48?Locatelli appoggia un buon pallone per, il ...

Decidono i gol di, Nazionale in vetta al Gruppo C con 9 punti. A settembre si ricomincia contro la Bulgaria L'Italia vince 2 - 0 in Lituania e centra il terzo successo in altrettante gare di ...L'Italia di Mancini sa solo vincere. Lo fa anche sul sintetico di Vilnius contro la Lituania con un successo per 2 - 0 che porta le firme di. Gli azzurri chiudono la sosta col punteggio pieno nel girone di qualificazione ai Mondiali del 2022 e blindano una porta che resta inviolata per la sesta volta consecutiva. Il ct ...Lo fa anche sul sintetico di Vilnius contro la Lituania con un successo per 2-0 che porta le firme di Sensi e Immobile. Gli azzurri chiudono la sosta col punteggio pieno nel girone di qualificazione ...Gli azzurri di Mancini grazie ad un buon secondo tempo hanno la meglio sui rispettivi avversari. Decisive le reti di Sensi e Immobile su rigore. L'Italia vince anche questa gara per quanto riguarda la ...