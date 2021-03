Fabrizio Corona, sciopero dello fame: la rivelazione a Pomeriggio Cinque (Di mercoledì 31 marzo 2021) Novità sul caso dell’ex fotografo dei vip. Fabrizio Corona ha preso una decisione importante comunicata in diretta a Pomeriggio Cinque. Continua a far parlare il caso dell’ex fotografo dei personaggi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 31 marzo 2021) Novità sul caso dell’ex fotografo dei vip.ha preso una decisione importante comunicata in diretta a. Continua a far parlare il caso dell’ex fotografo dei personaggi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

FrancoBlog49 : RT @PartitoRadicale: il caso Corona rilancia il problema dei malati psichici in carcere FUORI DALLE CARCERI FABRIZIO CORONA E TUTTI I MAL… - liberismorisor1 : RT @PartitoRadicale: il caso Corona rilancia il problema dei malati psichici in carcere FUORI DALLE CARCERI FABRIZIO CORONA E TUTTI I MAL… - PartitoRadicale : il caso Corona rilancia il problema dei malati psichici in carcere FUORI DALLE CARCERI FABRIZIO CORONA E TUTTI I… - ascialpi59 : @fanpage - Ivana89598900 : Cara collovati Alla tua domanda xchè nessuno amico di Corona non le ha impedito o consigliato di evitare i social e… -