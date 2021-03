Ponte Messina | Ferrara Unindustria Calabria | “Opera simbolo | di progresso e di crescita”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 30 marzo 2021) “Ilsullo Stretto disarebbe un forte volano di sviluppo, avrebbe ricadute economiche enormi. Insieme ai nostri ‘cugini’ siciliani abbiamo calcolato 100mila posti di lavoro all’anno per il periodo di costruzione e 6 miliardi di euro di opere collegate”. Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente di, Aldo, sulla possibilità che si arrivi al via libera per la costruzione delsullo Stretto dopo il parere della commissione Trasporti della Camera sul Pnrr, in cui compare il riferimento al. “Insieme ai nostri ‘cugini’ siciliani lo abbiamo sempre sostenuto: ilè la via maestra per un attraversamento stabile dello Stretto, rispetto alle altre ipotesi che si sono fatte. E lo dimostrano i tanti ...