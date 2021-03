Migranti | nuove prove sul business delle Ong Casarini | «Ecco i soldi | brindiamo a champagne»

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 27 marzo 2021) Intercettazioni inquietanti che inchiodano l’ex disobbediente Luca. Capo missione della Mare Ionio. Coinvolto in prima persona neldegli immigrati. E indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina L’esultanza diper il bonifico «È una fattura di pomp… a Copenaghen». È la reazione esultante per il bonifico di 125mila euro. Ricevuto per il trasbordo dell’11 settembre di 27 immigrati dalla petroliera danese Maersk Etienne sulla nave Mare Jonio. Che li ‘salverà’ portandoli in Italia.degli immigrati, le intercettazioni esplosive La frase dell’eroe dei no global compare nelle intercettazioni della procura di Ragusa. Come ricostruisce un servizio del Giornale firmato da Fausto Biloslavo. In altre conversazioniprevede di brindare a ...