Amici 20, “Per me è negata!”: le dure parole di Alessandra Celentano (Di sabato 27 marzo 2021) A pochi minuti dall’inizio della seconda puntata di Amici 20, protagonista di un duro scontro la maestra Celentano, c’entra Martina. La produzione del programma ha deciso che i professori avrebbero dovuto indicare tre nomi tra quelli della squadra perdente che poi sarebbero stati valutati dai giudici. La temutissima insegnante di danza Alessandra Celentano ha subito L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 27 marzo 2021) A pochi minuti dall’inizio della seconda puntata di20, protagonista di un duro scontro la maestra, c’entra Martina. La produzione del programma ha deciso che i professori avrebbero dovuto indicare tre nomi tra quelli della squadra perdente che poi sarebbero stati valutati dai giudici. La temutissima insegnante di danzaha subito L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

LucaBizzarri : Alle medie ero basso e sfigato. Tutti mi chiamavano “pidocchio” Ero pidocchio (o “pido”) per i miei compagni, per l… - teatrolafenice : ?? «Colui che cerca con curiosità scopre che questo di per sé è una meraviglia» (Maurits Escher). Buongiorno, amici… - Fedez : Vi leggo con grande gioia amici del Twitter, grazie per tutto l’affetto! Un abbraccio immenso da mamma, papà, Lell… - CouchPotato7 : Tweet di apprezzamento per la bellezza di Stefano di Martino?? #amici #Amici20 #Amici2020 - _Star1ight_A : @lenoirouragan Ma che ne so cosa intendeva l*i, ma è una frase che dico sempre ai miei amici, significa che conti t… -