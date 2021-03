Zingaretti “Con vaccinazioni notturne pagina nuova”

(Di sabato 27 marzo 2021) Il presidente della Regione Lazio nel giorno dell’inizio delleanche in ora notturna all’hub vaccinale di Fiumicino, sottolinea che “quando arriveranno dosi sufficienti noi saremo pronti a raddoppiare o triplicare il numero diodierne”. mpe/ads/red su Il Corriere della Città.

Al terzo posto si colloca Giorgia Meloniindice 37 , seguita dal neosegretario del Pd Letta , ... Dopo le inattese dimissioni disi apre una stagione nuova per il Pd: le prime decisioni ...'Ho grande considerazione di Nicolae ci lega un'amicizia profonda. Ha guidato regione Lazio benissimo sulla pandemia. ... Ho fatto colloquipersone intelligenti: come Speranza e Calenda'. ...Un pressing senza sosta sull’ Unione Europea per velocizzare l’approvazione dei vaccini e permettere all’ Italia di aumentare ...Vaccini anti Covid anche di notte nell'aeroporto di Fiumicino. «Quando arriveranno dosi sufficienti noi saremo pronti a raddoppiare o triplicare il numero di vaccinazioni ...