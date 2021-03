Roma | partitella in famiglia | a segno anche Javier Pastore

(Di giovedì 25 marzo 2021) Senza nove nazionali, lalavora a Trigoria nell’ultimo allenamento settimanale in vista di un tour de force che vedrà i giallorossi impegnati prima sul campo del Sassuolo e poi su quello dell’Ajax. La squadra di Paulo Fonseca ha preso parte ad unaincontro la Primavera che ha visto andare in rete tra gli altri. Smalling, Veretout, Mkhitaryan e Zaniolo hanno lavorato individualmente mentre Bryan Cristante, rientrato dal ritiro di Coverciano per un fastidio al pube, ha svolto terapie e lavoro personalizzato. La squadra usufruirà di tre giorni di riposo e tornerà a lavorare nella giornata di lunedì, in attesa del ritorno dei nazionali. Tra questi, c’è Gonzalo Villar che sta facendo parlare di sé. Il centrocampista è andato in gol con la ...

Advertising

sportface2016 : #Roma, partitella in famiglia a #Trigoria: a segno anche #Pastore - romanewseu : Roma, oggi partitella a #Trigoria: #Pastore e #Milanese in gol (VIDEO) #ASRoma #RomanewsEU - forzaroma : Roma, a Trigoria #Pastore torna protagonista: gol nella partitella in famiglia - VIDEO #ASRoma - LuigiBevilacq17 : RT @HCE__: Oggi faccio polemica, la Roma è una sconfitta degli opinionisti, qli della propaganda pentole... Ibagnez giocatore da 50m, vale… - Gallo9Modazza : RT @HCE__: Oggi faccio polemica, la Roma è una sconfitta degli opinionisti, qli della propaganda pentole... Ibagnez giocatore da 50m, vale… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma partitella

ForzaRoma.info

Per mettersi in mostra in partita, Pastore ha sfruttato oggi l'amichevole in famiglia tra i giocatori che sono rimasti adurante la sosta per le nazionali. Il numero 27 è riuscito a realizzare ...CHRISTIAN WILHELMSSON : Arrivato in prestito allanel Gennaio del 2007, Luciano Spalletti ... Sarà soltanto ricordato per una violenta rissa durante unadi allenamento, a Milanello, con ...ROMA MILANESE A TRIGORIA – Mentre tanti giallorossi sono impegnati con le rispettive nazionali, a Trigoria oggi è andata in scena una partitella per chi invece è rimasto nella Capitale. A mettersi in ...Scatta la fase a gironi dell'Europeo Under 21. L’Italia fa parte del gruppo B e sarà impegnata da oggi al 31 marzo in Slovenia. Tre partite di questo Campionato Europeo dal format inedito contro la Sp ...