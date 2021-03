Filippo Magnini, l’ex nuotatore e fidanzato di Giorgia Palmas (Di venerdì 19 marzo 2021) Filippo Magnini, ex di Federica Pellegrini, è il nuotatore che ha conquistato il cuore di Giorgia Palmas, ex di Vittorio Brumotti. Il giovane è nato a Pesaro il 2 febbraio del 1983e d è stato campione mondiale nei 100 metri sia nel 2005 che nel 2007. Fin da piccolo è sempre stato innamorato di questo sport che l’ha portato d’essere il miglior stileliberista nazionale di sempre. Dalla sua città natale, Pesaro, si trasferisce a Torino per perseguire il suo sogno. Un talento innato che lo porta ad avere grandi successi. Si ritira dal mondo del nuovo del 2017 e solo un anno dopo viene squalificato per quattro anni causa di doping. La vita privata di Filippo Magnini Dopo esser stato fidanzato per molti anni con la nuotatrice di successo Federica ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 marzo 2021), ex di Federica Pellegrini, è ilche ha conquistato il cuore di, ex di Vittorio Brumotti. Il giovane è nato a Pesaro il 2 febbraio del 1983e d è stato campione mondiale nei 100 metri sia nel 2005 che nel 2007. Fin da piccolo è sempre stato innamorato di questo sport che l’ha portato d’essere il miglior stileliberista nazionale di sempre. Dalla sua città natale, Pesaro, si trasferisce a Torino per perseguire il suo sogno. Un talento innato che lo porta ad avere grandi successi. Si ritira dal mondo del nuovo del 2017 e solo un anno dopo viene squalificato per quattro anni causa di doping. La vita privata diDopo esser statoper molti anni con la nuotatrice di successo Federica ...

Advertising

offerteoggi : Loro sono Filippo Magnini e suo papà Gabriele e insieme ci hanno dimostrato che, nonostante il tempo passi e i ruol… - SwimmerShopit : Cos’è un campione per Filippo Magnini? - ChiaraRommi : RT @fraversion: Rosolino inviato fa rimpiangere Filippo Magnini. Ed è tutto detto. #isola - filufilo : @BarbaraBolpagni @unclearly_why @davidemaggio Filippo magnini - declassata : Rosolino da ex nuotatrice devo dirti con rammarico che sei riuscito a far sembrare Filippo Magnini ai tempi della v… -