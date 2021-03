Serie A: sarà Mariani l’arbitro di Torino-Sassuolo, recupero della 24ª giornata (Di lunedì 15 marzo 2021) L’AIA ha comunicato la designazione arbitrale per la sfida di mercoledì Torino-Sassuolo, recupero della 24esima giornata di Serie A: Torino-Sassuolo: Mariani Tegoni-Bidoni IV: Giacomelli VAR: Di Paolo AVAR: Vivenzi L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 marzo 2021) L’AIA ha comunicato la designazione arbitrale per la sfida di mercoledì24esimadiA:Tegoni-Bidoni IV: Giacomelli VAR: Di Paolo AVAR: Vivenzi L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

ZZiliani : Pochi lo ricordano, ma alla prima in Serie A (Chievo-Juventus 2-3) nel finale #Ronaldo ruppe il naso a #Sorrentino,… - rtl1025 : ?? @MarroneEmma sarà nel cast di 'A casa tutti bene - La #Serie', il nuovo progetto di @GabrieleMuccino ?? #Emma… - FabioOffreda : RT @ZZiliani: Pochi lo ricordano, ma alla prima in Serie A (Chievo-Juventus 2-3) nel finale #Ronaldo ruppe il naso a #Sorrentino, che finì… - osv_angelo : RT @ZZiliani: Pochi lo ricordano, ma alla prima in Serie A (Chievo-Juventus 2-3) nel finale #Ronaldo ruppe il naso a #Sorrentino, che finì… - InterPiatto : RT @ZZiliani: Pochi lo ricordano, ma alla prima in Serie A (Chievo-Juventus 2-3) nel finale #Ronaldo ruppe il naso a #Sorrentino, che finì… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie sarà Danimarca, i convocati di Hjulmand: tanta Serie A, presenti Eriksen e Damsgaard Il CT Kasper Hjulmand ha diramato l'elenco dei convocati per le prossime partite della Danimarca, che sarà impegnata contro Israele, Moldavia e ...

Dayane Mello, il gesto romantico di Rosalinda Cannavò: 'Stai attenta a lei...' Che si sia stati accaniti seguaci del GF Vip 5 o meno non importa, ci sarà stato comunque qualcuno ... Il messaggino è stato poi corredato da Rosy da una serie di cuori. Poco fa inoltre l'attrice ...

Coronavirus, Italia verso la «zona rossa rafforzata»: week-end chiusi e coprifuoco. Oggi la cabina ... Il Sole 24 ORE Il CT Kasper Hjulmand ha diramato l'elenco dei convocati per le prossime partite della Danimarca, cheimpegnata contro Israele, Moldavia e ...Che si sia stati accaniti seguaci del GF Vip 5 o meno non importa, cistato comunque qualcuno ... Il messaggino è stato poi corredato da Rosy da unadi cuori. Poco fa inoltre l'attrice ...