GF Vip, che scintille tra due concorrenti dell’ultima edizione – VIDEO (Di lunedì 15 marzo 2021) Continuano a fare scintille due ex concorrenti dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”. Ad infilare il coltello nella piaga, Barbara D’Urso Ospite ieri sera nel salotto di “Live – Non è la D’Urso”, Samantha De Grenet è tornata a parlare delle sue tensioni con Stefania Orlando. Entrambe reduci del seguitissimo reality show condotto dal giornalista L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Continuano a faredue exdel “Grande Fratello Vip”. Ad infilare il coltello nella piaga, Barbara D’Urso Ospite ieri sera nel salotto di “Live – Non è la D’Urso”, Samantha De Grenet è tornata a parlare delle sue tensioni con Stefania Orlando. Entrambe reduci del seguitissimo reality show condotto dal giornalista L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

chiamatemibobo : RT @EleonoraCamilli: L’unica “cittadinanza facile” è quella che di solito si prova a far prendere ai vip. Il caso Suarez insegna. Chi nasc… - quietbatpeopIe : I vip che si cercano su twitter mi fanno troppa tristezza - marcomogianiphd : RT @EleonoraCamilli: L’unica “cittadinanza facile” è quella che di solito si prova a far prendere ai vip. Il caso Suarez insegna. Chi nasc… - Elena92488468 : @unbroken_unbent Ma stupendo I topi che puliscono ahahahahahhaha e invece che significa che i t vip sono stati dai gregorelli stanotte? - Monica95596385 : RT @dobrevsunicorns: Poche cose mi fanno tristezza come questi pseudo vip dimenticati dal mondo, che per provare a rimanere sulla cresta de… -