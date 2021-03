Bundesliga 2020 2021 | il Bayer Leverkusen cade in casa | l’Arminia Bielefeld passa 2-1 alla BayArena

Leggi su sportface

(Di domenica 14 marzo 2021)2-1contro ilnel match valevole per la venticinquesima giornata di, grazie alle reti siglate da Ritsu Doan e Masaya Okugawa; tardivo il gol dell’ex Roma Patrick Schick. Ottima partenza degli ospiti che, dopo appena 17 minuti, trovano il vantaggio con l’attaccante giapponese; nella ripresa è l’altro giocatore nipponico a realizzare il raddoppio mettendo gli avversari con le spalle al muro. Nel finale di gara i rossoneri accorciano le distanza con Schick, ma non basta per cambiare le sorti dell’incontro. In virtù di questo risultatoabbandona la zona retrocessione salendo a 22 punti, mentre ...