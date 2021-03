(Di venerdì 12 marzo 2021) Nonostante il Grande Fratello Vip sia terminato da quasi due settimane, fuori dalla Casa non c’è pace per i vipponi. E così, dopo le prime prese di posizione di“contro”, l’attrice ha risposto tra le righe commentando un post Instagram del suo fidanzato.Per i... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Nonostante il Grande Fratello Vip sia terminato da quasi due settimane, fuori dalla Casa non c'è pace per i vipponi. E così, dopo le prime prese di posizione di"contro" Rosalinda Cannavò , l'attrice ha risposto tra le righe commentando un post Instagram del suo fidanzato.risponde a Rosalinda Cannavò Per i "distratti" dell'...... ma la sua avventura è stata stroncata dalla Nomination diche le è costata l'eliminazione. La nobildonna sembra avrà perdonato la gieffina? E cosa è successo invece con Barbara d'...Dopo i rumors degli scorsi giorni arriva il comunicato ufficiale di Mediaset: Tommaso Zorzi è il terzo opinionista fisso dell’Isola dei Famosi 2021. Stefania Orlando dice quello che pensiamo tutti o q ...Stefania Orlando risponde a Rosalinda Cannavò e lancia un particolare hashtag in sostegno dell'ex collega di reality show.