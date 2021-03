San Donaci (Brindisi) – Tragico incidente sulla Sp 79: muore il padre, ferito il figlio (Di venerdì 12 marzo 2021) L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 8.30 sulla sp 79 che da San Donaci conduce a Tuturano. Polizia locale sul posto E’ di un morto e un ferito il bilancio di un’incidente stradale che si è verificato intorno alle 8.30 di questa mattina, venerdì 12 marzo 2021, sulla strada provinciale 79 che da San Donaci Leggi su periodicodaily (Di venerdì 12 marzo 2021) L’è avvenuto questa mattina intorno alle 8.30sp 79 che da Sanconduce a Tuturano. Polizia locale sul posto E’ di un morto e unil bilancio di un’stradale che si è verificato intorno alle 8.30 di questa mattina, venerdì 12 marzo 2021,strada provinciale 79 che da San

Advertising

telebrindisiweb : Incidente mortale sulla Tuturano-San Donaci. Video - PinoTor64 : @AldinaConsolini Custode. Donaci la grazia di custodire in salute e in provvidenza le nostre famiglie . San Giusepp… - brindisilibera : New post (San Donaci. Rubano 25 chilogrammi di cavi di rame, arrestati due coniugi.) has been published on Brindisi… - brindisilibera : New post (San Donaci. Rubano 25 chilogrammi di cavi di rame, arrestati due coniugi.) has been published on Brindisi… -