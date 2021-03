Fontana Contarini si rifà il look La Rigoni finanzierà il restauro

bergamowalls : La fontana Contarini in piazza vecchia. La fontana deve il suo nome ad Alvise Contarini, podestà della Repubblica… -

Ultime Notizie dalla rete : Fontana Contarini

L'Eco di Bergamo

... che ha battuto Genova in un contest online, si possa rimettere a nuovo ladel, in Piazza Vecchia. Ma ci vogliono 300mila euro, e difficilmente il budget messo a disposizione dall'...Bergamo. Piazza Vecchia è buia e deserta. In controluce, davanti alladel, arriva - camminando lento - Marco Mengoni . Il cantante - classe 1988 - ha dedicato alla città lombarda, a un anno dallo scoppio della pandemia, le parole della canzone "L'anno ...A causa della pandemia da Covid-19 non ci saranno i cortei e gli spettacoli dal vivo in presenza, ma sono diverse le iniziative organizzate nella Bergamasca per celebrare la giornata della donna ...Romantici, pittoreschi, antichi, eleganti o chiassosi, i quartieri italiani delle grandi città sono amati per le loro atmosfere uniche. I 15 da visitare una volta nella vita ...