Le indagini di Lolita Lobosco | le anticipazioni trama e cast della terza puntata

(Di domenica 7 marzo 2021) Questa sera, domenica 7 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda lade Ledi, la serie tv in quattro puntate liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi e ambientata a Bari, Fasano, Polignano a Mare, Monopoli e Putignano. Alla regia Luca Miniero. Ma cosa succederà stasera nellafiction? Di seguito tutte leNellaserie tv, dal titolo Spaghetti All’assassina, il vicequestore verrà richiamata al mattino dalle grida dei passanti, e così, dopo essere stata allertata, si precipiterà nel ristorante vicino casa sua, dove servono i famosi “spaghetti all’assassina”, ...

Advertising

bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 7 MARZO 2021: UNA DOMENICA TRA LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO E I TALK DI D'URSO, FAZIO E GILET… - AlbertoFuschi : Dopo la settimana di #Sanremo2021, torna la fiction italiana. Stasera la terza e penultima puntata de “Le indagini… - giuliangiuliano : Le indagini di Lolita Lobosco - RaiPlay - giuliangiuliano : Le indagini di Lolita Lobosco - RaiPlay - SpettacolandoTv : #LeindaginidiLolitaLobosco: Spaghetti all’assassina questa sera su Rai 1 -

Ultime Notizie dalla rete : indagini Lolita

Agenzia ANSA

Tra letteratura e serialità sarà invece l'incontro con Gabriella Genisi , autrice dei romanzi da cui è tratta la fortunata serie targata Rai 1 LediLobosco , diretta da Luca Miniero ,...Anche la Seconda Puntata de LediLobosco , la serie con Luisa Ranieri che va in onda in Prima Serata la domenica su Rai1, ha inchiodato davanti al piccolo schermo una larga fetta di pubblico. Gli spettatori di Solo ...Dalla regista rivelazione Jennifer Kent alle scrittrici Margherita Oggero, Antonella Lattanzi, Grazia Verasani, Francesca Serafini e Rosa Teruzzi, si apre domani con una giornata tutta al femminile la ...... la 30ma edizione di Noir in festival si apre con una giornata interamente dedicata alle donne, domani 8 marzo.