Lucarelli: "Dobbiamo reagire, è l'unica maniera per cambiare l'inerzia della stagione" (Di giovedì 4 marzo 2021) Alessandro Lucarelli, vice ds del Parma, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match con l'Inter: "L'Inter sta dimostrando di essere la squadra più forte, con pieno merito, avevano iniziato in modo meno forte ma ora hanno messo la testa avanti". Come si esce da questo periodo?"La ricetta è di cercare di tirare fuori il meglio. Dobbiamo reagire, è l'unica maniera per uscirne. Dobbiamo trovare la forza mentale per cambiare l'inerzia della stagione. Per cambiare le cose Dobbiamo fare qualcosa di diverso". Foto: sito ufficiale Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

