La storia amara dietro la tenera foto di Harry bambino in braccio a mamma Diana

(Di giovedì 4 marzo 2021) Il principe Harry a tre anni, in braccio a mamma Diana. Una foto che per qualche istante comparirà nell’intervista bomba concessa da Harry e sua moglie Meghan Markle a Oprah Winfrey. Una foto piena di tenerezza che nasconde una storia amara. Era l’agosto 1987. Carlo e Diana, coi piccoli William e Harry, passarono l’estate a Maiorca con la famiglia reale spagnola.

AmaraTerraMia : Le 'pietre che cadono dal cielo', la selce sul Gargano dalla preistoria ai giorni nostri - Amara terra mia: Storia… - NOprisonersEVER : @Lukazzu @semplici8 @paolinab @Voormas @JessRab94943151 @klaatu29 @caterita2008 @ernoirsfina_ @deb8479eaeef410… - marcossgarra : #Diodato che ricorda l'ultimo momento felice del 2020. Quando vincendo il festival si immaginava l'Eurovision e un… - GerberArancio : @CasaLettori @Elliotedizioni @adelestancati @siviwow @mariadicuonzo1 @ladivoralibri @lettureincorso… - riccard260768 : @vogliadiniente Ti ricordo che la tua amara sponsorizza fitvia e tanta altra roba, ma fare una storia di proposito… -

Ultime Notizie dalla rete : storia amara

Vanity Fair.it

...la prima volta dalla famiglia del cantattore a lui assegnato per la magica interpretazione di... ha inaugurato l anno pi particolare ed inimmaginabile dellarecente sul nostro pianeta (Rai ...Il primo, Pizzica, uscito nel 2019 e il secondo " La regola di Santa Croce", in libreria in ... Era unaintrigante e scritta bene, mi piacque subito il personaggio di Lolita Lobosco, una ...Dopo un anno molto importante e la vittoria di Amici 19 Gaia debutta sul palco dell’Ariston con Cuore amaro, una canzone in cui racconta la sua storia e le sue emozioni ...Il pareggio contro l'Udinese, anche se trovato a tempo scaduto con il rigore di Kessie, lascia l'amaro in bocca a Stefano Pioli, ovviamente non soddisfatto del suo Milan: "Kessie ha parlato di due pun ...