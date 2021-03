Covid | Pagnoncelli Ipsos | Pmi vedono più rischi che opportunità

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 marzo 2021) Milano, 4 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "La crisi economica è davvero asimmetrica e molto selettiva, e le ricerche che realizziamo e le statistiche ufficiali mostrano come le imprese medio piccole stiano soffrendo maggiormente in alcuni comparti evidentemente più toccati dai provvedimenti restrittivi e dalle misure adottate in questi ultimi anni". Lo ha detto Nando, amministratore delegatoItalia, intervenendo alla conferenza di stampa di Generali "Con le imprese per generare il futuro".ha parlato delle aspettative delle aziende, "il mood" come l'ha definito. "Partendo dalla fiducia delle aziende -ha spiegato- c'è stato un miglioramento nel mese di dicembre 2020 e poi invece un ridimensionamento successivo, ma è interessante osservare, nella flessione generale, come il settore del commercio abbia avuto una ...