Jonathan Cheban | il BFF di Kim Kardashian tace sui suoi nuovi amori

(Di martedì 2 marzo 2021) Se sei il migliore amico di Kim, sicuramente sai tutto della sua vita privata. Lo pensano i siti e i magazine di gossip d’oltreoceano. E fanno bene. Perchè lui,, le è sempre accanto ed è impossibile che non sia informato sui fatti che interessano alla stampa rosa. Cosa fa Kim, dove va, cosa indossa. E soprattutto, visto che è appena tornata single, se sta già uscendo con qualcuno e chi è il fortunato. In questi giorni Johathanè letteralmente preso d’assalto da fotografi, giornalisti, reporter che vogliono sapere se il cuore di Kimbatta per qualcuno, magari incontrato durante le pratiche di divorzio dal marito Kanye West. Oppure un amico di vecchia data passato dallo stato di “friend” a quello di “lover”....

Ultime Notizie dalla rete : Jonathan Cheban

Velvet Mag

