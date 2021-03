CorSport: Sassuolo-Napoli, ballottaggio Meret-Ospina, Mario Rui al posto di Ghoulam (Di martedì 2 marzo 2021) Con il recupero parziale degli infortunati, per Sassuolo-Napoli Gattuso potrebbe addirittura pensare ad un accenno di turnover, scrive il Corriere dello Sport. “Lanciando il ballottaggio tra Meret e il riaggregato Ospina, mentre centro della difesa dovranno operare di nuovo Rrahmani e Maksimovic (per la squalifica di Koulibaly) con ai lati l’immancabile Di Lorenzo e probabilmente Mario Rui a far rifiatare un Ghoulam addirittura sorprendente. In mediana conferma del tandem Bakayoko-Fabian (per Demme solo panchina col Benevento dopo l’infortunio). E poi il trio formato da Insigne, Zielinski e Politano, a sostegno del (ben) ritrovato Mertens”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 marzo 2021) Con il recupero parziale degli infortunati, perGattuso potrebbe addirittura pensare ad un accenno di turnover, scrive il Corriere dello Sport. “Lanciando iltrae il riaggregato, mentre centro della difesa dovranno operare di nuovo Rrahmani e Maksimovic (per la squalifica di Koulibaly) con ai lati l’immancabile Di Lorenzo e probabilmenteRui a far rifiatare unaddirittura sorprendente. In mediana conferma del tandem Bakayoko-Fabian (per Demme solo panchina col Benevento dopo l’infortunio). E poi il trio formato da Insigne, Zielinski e Politano, a sostegno del (ben) ritrovato Mertens”. L'articolo ilsta.

