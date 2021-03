Coronavirus | in Germania verso il lockdown fino al 28 marzo Regno Unito | alta protezione sugli anziani dopo una dose di AstraZeneca e Pfizer

(Di martedì 2 marzo 2021)ANSA/CESARE ABBATE, CovidLaprorogherà ilal 28, con la possibilità di attivare allentamenti delle misure nelle zone con un tasso di rischio più basso. La proposta arriva dal cosiddetto gruppo dei quattro, che lavora con Angela Merkel, ed è contenuta in una bozza datata lunedì 1. Come riportato da Adnkronos, per quanto riguarda il periodo di Pasqua, dal 2 al 5 aprile, le visite ai parenti dovrebbero essere possibili anche quando si incontrano più di due nuclei famigliari. Nelle ultime 24 ore, inil bilancio è stato di 3.943 casi e 358 morti.EPA/DOMINIC LIPINSKI Un anziano a Surrey, nel, ...

Lady_ofShalott_ : RT @Cri_Giordano: • Germania: La bozza pre-vertice (che si terrà il 3/3 tra Bund e Länder) propone #lockdown fino a Pasqua. Con possibili a… - Cri_Giordano : • Germania: La bozza pre-vertice (che si terrà il 3/3 tra Bund e Länder) propone #lockdown fino a Pasqua. Con possi… - BrunoDePiero : Come è che dicevano un anno fa? ANDRÀ TUTTO BENE!!! VI ASSICURO INVECE CHE ANDRÀ TUTTO MOLTO MOLTO MALE!!!?? Covid… - tvbusiness24 : Emergenza #Coronavirus, la #Germania pensa di estendere il lockdown fino al 28 marzo - marialves53 : RT @paoloigna1: In #Francia e #Germania problemi di accettazione del #vaccino #AstraZeneca #covid19 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Germania

la Repubblica

... produranno dosi di vaccino di seconda generazione per ulteriori mutazioni dele ... LO SPUTNIK IN? L'APERTURA DELLA MERKEL Persino la cancelliera tedesca Angela Merkel ha strizzato ...... produranno dosi di vaccino di seconda generazione per ulteriori mutazioni dele ... LO SPUTNIK IN? L'APERTURA DELLA MERKEL Persino la cancelliera tedesca Angela Merkel ha strizzato ...Anche le mutazioni del coronavirus possono essere rilevate in modo affidabile utilizzando il test rapido di Nal von minden GmbH. Oltre alla variante originale del coronavirus SARS-CoV-2, il "NADAL® CO ...in Germania il Governo non sembra intenzionato a modificare la propria linea dura contro il Covid-19. Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Bild infatti, il Governo tedesco sarebbe ...