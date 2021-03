GF Vip 5 | Dayane Mello shock | “Sono innamorata | ma non di Rosalinda”

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 1 marzo 2021)continua a stupire i suoi fan e ieri ha fatto sapere che in occasione della finalissima del Grande Fratello Vip 5 stasera, lunedì 1 marzo 2021, ha intenzione di svelare il nome del fortunato. Sì, perché si tratterebbe di un uomo e non di una donna, che si trova nella Casa ma non è uno dei concorrenti. “ma non di, domani scoprirete chi è” ha dichiarato sibillina la, che non ha voluto rivelare l’identità del fortunato. Poiché, dopo ben sei mesi reclusa, è da escludersi la possibilità che la modella abbia qualcuno fuori (nel tal caso ne avrebbe parlato o si sarebbe palesato quando lei ci provava con Francesco Oppini o conCannavò), in tanti hanno avanzato l’ipotesi che si tratti di un autore del reality show di ...