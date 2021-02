Covid, ultime notizie. Si allunga lo stop agli spostamenti tra le Regioni (Di sabato 20 febbraio 2021) Covid, le ultime notizie di oggi (20 febbraio 2021) in Italia e nel mondo Covid ultime notizie OGGI – Preoccupa sempre più il contagio delle varianti del Covid-19 nel mondo, anche se in Italia il quadro epidemiologico sembra stabile. Ma è fondamentale accelerare le vaccinazioni, con il nostro Paese che finora ha somministrato oltre 2 milioni di vaccini, con più di un milione di persone che hanno già ricevuto la doppia dose (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, sabato 20 febbraio 2021, aggiornate in tempo reale. ? Covid, ultime notizie: LA DIRETTA Ore 7,00 -Verso allungamento dello ... Leggi su tpi (Di sabato 20 febbraio 2021), ledi oggi (20 febbraio 2021) in Italia e nel mondoOGGI – Preoccupa sempre più il contagio delle varianti del-19 nel mondo, anche se in Italia il quadro epidemiologico sembra stabile. Ma è fondamentale accelerare le vaccinazioni, con il nostro Paese che finora ha somministrato oltre 2 milioni di vaccini, con più di un milione di persone che hanno già ricevuto la doppia dose (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte lesul19 in Italia e nel mondo di oggi, sabato 20 febbraio 2021, aggiornate in tempo reale. ?: LA DIRETTA Ore 7,00 -Versomento dello ...

