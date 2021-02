Diritti TV, 9 squadre votano per l’offerta di DAZN: i dettagli (Di martedì 9 febbraio 2021) La Serie A è a un punto di svolta della questione dei Diritti tv. Nove squadre hanno già accettato l’offerta di DAZN. I dettagli Secondo la ricostruzione di Repubblica, nove squadre di Serie A sarebbero inclini ad accettare l’offerta di DAZN nell’ambito dell’asta per i Diritti televisivi del campionato italiano per il triennio 20212/2024. Le squadre in questione sono Lazio, Napoli, Juventus, Inter, Milan, Torino, Atalanta, Verona e Udinese. La votazione, originariamente in programma per ieri, è slittata a giovedì. Per l’approvazione serve una maggioranza con 14 voti. DAZN ha offerto 840 milioni di euro a stagione per per il pacchetto delle 7 gare in esclusiva e quello di tre in condivisione. Sky, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) La Serie A è a un punto di svolta della questione deitv. Novehanno già accettatodi. ISecondo la ricostruzione di Repubblica, novedi Serie A sarebbero inclini ad accettaredinell’ambito dell’asta per itelevisivi del campionato italiano per il triennio 20212/2024. Lein questione sono Lazio, Napoli, Juventus, Inter, Milan, Torino, Atalanta, Verona e Udinese. La votazione, originariamente in programma per ieri, è slittata a giovedì. Per l’approvazione serve una maggioranza con 14 voti.ha offerto 840 milioni di euro a stagione per per il pacchetto delle 7 gare in esclusiva e quello di tre in condivisione. Sky, ...

