(Di venerdì 5 febbraio 2021) L’UCI World Tour ha ufficializzato idiWomen Elite che sono state collocate nella giornata di sabato 6 marzo. Le due corse, rispettivamente di 184 e 136 km, prenderanno il via dae si concluderanno adel. Lo scorso anno a trionfare inmaschile fu il belga Wout van Aert, che ha annunciato la sua presenza anche in questa stagione: “Le mie vittorie allee alla Milano-Sanremo sono stati due momenti davvero speciali della scorsa stagione. Eravamo in un periodo molto intenso, subito dopo la ripresa delle corse. Passare da un successo all’altro è stata un’esperienza unica. Dopo i Mondiali di ciclocross ...

i percorsi di Strade Bianche e Strade Bianche Women Elite. Dopo le edizioni del 2020 collocate nel mese di agosto, le due prove del calendario UCI WorldTour e UCI Women's World Tour ...Due corridori, Uno del team Jumbo -Visma e uno della Sunweb sono risultati positivi " i nomi sono quelli di Steven Kruijswijk e Michael Matthews,dalle loro squadre - e sono stati ...Ciclismo, ufficializzati i percorsi di Strade Bianche 2021: partenza da Siena e arrivo a Piazza del Campo. La classica italiana maschile e femminile si terrà il prossimo 6 marzo ...BOLOGNA. «Stiamo seriamente lavorando per portare per la prima volta il Tour de France in Emilia-Romagna e in Toscana, a Firenze. Vedrò il sindaco Nardella e il presidente Giani che viene per la prima ...