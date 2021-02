Bellezza del futuro | le evoluzioni della cosmesi nei prossimi 100 anni | tendenze e previsioni

Leggi su iodonna

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Creme e sieri anti età: gli alleati contro i segni del tempo guarda le foto «? un tocco di magia in questo mondo ossessionato dalla scienza: una pozione. Lei quantimi dà?» chiede la stregona Isabella Rossellini a una disperata Meryl Streep in La morte ti fa bella. «Trentotto?». «Ne ho 71 suonati: ecco che effetto le farà, tenga». Era il 1992 e la ricerca di un elisir di lunganon si è mai fermata, anzi. Quanto mai oggi, ora che «ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia», come aveva predetto Arthur Clarke, con Stanley Kubrick padre di 2001: ...