Governo | Fratoianni Leu | “Troverei incomprensibile un veto di Italia viva su incarico a Conte Allargare a Forza Italia? Difficile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 gennaio 2021) “Non vedo come si possa pensare che in questa situazione il problema sia. In questi mesi ha affrontato e gestito una pandemia terribile in modo serio, naturalmente con degli errori che però tutti possono fare in una situazione di complessità. Quindi si riparte da, e speriamo che nasca unche continui a difendere gli interessi dei più fragili”. Lo ha detto il deputato di Leu, Nicola, commentando la crisi diin corso e i recenti sviluppi politici con le dimissioni del presidente. “si può risedere al tavolo della maggioranza? Io continuo a non aver capito qual è l’oggetto della crisi, e penso che molti altri siano nella mia situazione” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.