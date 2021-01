Bianca Guaccero | la verità sulla fine del matrimonio e la nascita della figlia

(Di martedì 26 gennaio 2021)e Dario Acoccella si sono separati, perché? Cosa sappiamonata dalla loro relazione? Ecco alcune curiosità Il pubblico italiano ha avuto modo di conoscerla meglio grazie alla conduzione di Detto fatto, programma pomeridiano in onda su Rai2, ma cosa sappiamo di, la conduttrice quarantenne pugliese? Arrivano alcuni retroscena del L'articolo proviene da YesLife.it.

AlicePenzavalli : Serena Rossi, Bianca Guaccero, Ambra Angiolini e non solo. Le donne che vorrei vedere sul palco di #Sanremo2021 - BlogSocialTv1 : Ieri pomeriggio @RaiDue #QuasiDettoFatto segna 3.0% di share e 420.000 mentre #DettoFatto segna il 4.5% 592.000… - LambertucciR : Buongiorno. IN DIRETTA ALLE ORE 15,30 circa SU RAI2 SARÒ OSPITE DI BIANCA GUACCERO NEL PROGRAMMA DETTO FATTO. Di co… - carlagozzi : RT @DettoFattoRai2: Il mood del lunedì secondo @carlagozzi e @bianca_guaccero! ???? #dettofattorai - sabfed : @bianca_guaccero detto fatto è inguardabile! ho spento!!!!!!!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Guaccero

Sta per cominciare una settimana con i nuovi tutorial di Detto Fatto, il programma condotto da Bianca Guaccero, in onda dal lunedì ...Bianca Guaccero e la regina della musica. Bianca Guaccero grazie alle tante apparizioni televisive è riuscita a far conoscere il suo nome e ad oggi vanta anche un buon seguito sui social. Dopo aver es ...