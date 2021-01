Affari Tuoi, Melissa Satta lancia frecciatine all’ex marito Boateng e lui ha una durissima reazione plateale (Di martedì 26 gennaio 2021) Qualche giorno fa, ospite ad Affari Tuoi viva gli sposi c’era, tra i pacchisti, Melissa Satta. Infatti, da qualche mese Affari Tuoi ha una impostazione rivisitata. Innanzitutto, a condurre c’è Carlo Conti e poi ad aprire i pacchi ci sono personaggi famosi mentre, a concorrere, una coppia di futuri sposi che sperano di vincere una somma considerevole per iniziare la loro vita insieme. Per il resto, la formula del gioco è rimasta inalterata. Melissa Satta e le battute rivolte al suo marito ex Boateng Una delle pacchiste, durante una puntata di Affari Tuoi viva gli sposi di qualche giorno fa era, tra gli altri, Melissa Satta che non ha perso ... Leggi su baritalianews (Di martedì 26 gennaio 2021) Qualche giorno fa, ospite adviva gli sposi c’era, tra i pacchisti,. Infatti, da qualche meseha una impostazione rivisitata. Innanzitutto, a condurre c’è Carlo Conti e poi ad aprire i pacchi ci sono personaggi famosi mentre, a concorrere, una coppia di futuri sposi che sperano di vincere una somma considerevole per iniziare la loro vita insieme. Per il resto, la formula del gioco è rimasta inalterata.e le battute rivolte al suoexUna delle pacchiste, durante una puntata diviva gli sposi di qualche giorno fa era, tra gli altri,che non ha perso ...

Ilovepatria : @IAMMYLORD1 Ma cosa te ne frega a te del mio twett sul Padre Nostro ,sei Ateo ? Affari tuoi ,non tento di portarti… - _Ecl1pse_00 : @allarandom Come mai non ti fai gli affari tuoi e vai a scegliere la tua? - Giulia_Zan : In che senso PP incontra di nuovo mamma e fratello che due palle ELIGREG NON POTEVI FARTI GLI AFFARI TUOI E NON CAC… - AleAsrTotti10 : @juventglo Andrea gli ha detto vieni qui a fargli il culo che questi vogliono ???????? lei ha risposto 'Non sono affar… - AleAsrTotti10 : @prelemiforev3r Andrea gli ha detto vieni qui a fargli il culo che questi vogliono ???????? lei ha risposto 'Non sono a… -