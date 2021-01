Rischio zone 'rosso scuro' anche in Italia: la nuova classificazione Ue sul Covid (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’Unione europea studia una nuova classificazione del Rischio Covid. E spunta la zona “rosso scuro”, che indica un Rischio alto. L’Italia è tra i Paesi Ue con alcune aree che rientrano in questa fascia. Lo ha spiegato il commissario Ue per la Giustizia, Didier Reynders, anticipando i risultati di una simulazione della nuova mappa del contagio in Ue realizzata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). “Dieci-venti Paesi Ue” presentano zone ad alto Rischio che passano nella categoria ‘rosso scuro’: tra questi ci sono ampie zone del Portogallo e della Spagna e alcuni territori in Italia, Francia, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’Unione europea studia unadel. E spunta la zona “”, che indica unalto. L’è tra i Paesi Ue con alcune aree che rientrano in questa fascia. Lo ha spiegato il commissario Ue per la Giustizia, Didier Reynders, anticipando i risultati di una simulazione dellamappa del contagio in Ue realizzata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). “Dieci-venti Paesi Ue” presentanoad altoche passano nella categoria ‘’: tra questi ci sono ampiedel Portogallo e della Spagna e alcuni territori in, Francia, ...

rtl1025 : ?? Dieci-venti Paesi Ue presentano zone ad alto rischio che passano nella categoria 'rosso scuro': tra questi ci son… - HuffPostItalia : Rischio zone 'rosso scuro' anche in Italia: la nuova classificazione Ue sul Covid - TgrRaiFVG : Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, insieme alla Provincia autonoma di Bolzano, a rischio di essere ma… - chinotto_07 : RT @HuffPostItalia: Rischio zone 'rosso scuro' anche in Italia: la nuova classificazione Ue sul Covid - canevavatar : RT @HuffPostItalia: Rischio zone 'rosso scuro' anche in Italia: la nuova classificazione Ue sul Covid -