Domenica In: Lino Guanciale, Il Commissario Ricciardi e il ricordo di Proietti

Mara Venier ha regalato ai suoi telespettatori una puntata ricca di grandi emozioni, con tanti volti noti della televisione italiana. Tra i personaggi che ha accolto nel salotto di Domenica In non poteva mancare Lino Guanciale, uno degli attori più amati del momento, che approderà su Rai 1 con Il Commissario Ricciardi. Un personaggio che Lino Guanciale ha amato fin dal primo momento, e che ha scelto di interpretare proprio per le sue mille sfaccettature. "È un personaggio di cui penso sia impossibile non innamorarsi: è un uomo che si porta dentro un grande segreto, un super potere maledetto, poter percepire gli ultimi pensieri di una vittima di morte violenta. Sceglie di fare il Commissario da un lato perché capisce che se restituisce verità e ..."

