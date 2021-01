Roma-Spezia (23 gennaio ore 15.00): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 23 gennaio 2021) La Roma ritrova lo Spezia subito dopo averlo affrontato in coppa Italia nella rocambolesca sconfitta ai supplementari nella quale ci sono state due espulsione e una sostituzione in più di quelle consentite dal regolamento e nella quarta gara consecutiva all’Olimpico i giallorossi devono anche reagire al 3-0 incassato dalla Lazio nel derby che ora rischia InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 23 gennaio 2021) Laritrova losubito dopo averlo affrontato in coppa Italia nella rocambolesca sconfitta ai supplementari nella quale ci sono state due espulsione e una sostituzione in più di quelle consentite dal regolamento e nella quarta gara consecutiva all’Olimpico i giallorossi devono anche reagire al 3-0 incassato dalla Lazio nel derby che ora rischia InfoBetting: Scommesse Sportive e

AAlciato : Roma-Spezia 0-3 #GiudiceSportivo @SkySport - SkySport : ULTIM'ORA COPPA ITALIA, GIUDICE SPORTIVO: ROMA-SPEZIA 0-3 Sanzionate le sei sostituzioni dei giallorossi #SkySport… - DiMarzio : #CoppaItalia, #RomaSpezia è ufficiale: 0-3 a tavolino - romanewseu : Roma, frattura tra #Fonseca e #Dzeko: lite ed esclusione dai convocati per lo #Spezia #ASRoma #Romanewseu… - ASRomaFrancopho : ?? Série A 2020/21 – Journée 19 ? AS Roma (4è) vs Spezia (13è) ?? Samedi 23 janvier 2021 ? 15h00 ?? Stadio Olimpico ??… -