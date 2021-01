Viviani e l' aritmia | ' Ho avuto paura | 20 secondi a 220 battiti'

(Di giovedì 21 gennaio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

La Gazzetta dello Sport

Incontri ravvicinati di tipo cardiaco. Per una casuale coincidenza, agli ospedali Riuniti di Ancona si sono ritrovati in questi giorni Diego Ulissi, miglior ciclista italiano della passata stagione, e ...VERONA - «Domenica scorsa, durante un allenamento in salita, il mio cuore è balzato a oltre 220 battiti per una ventina di secondi. Mi sono spaventato e ho chiamato il dott. Corsetti, ...