Covid, Moratti: Speranza sospenda zona rossa per 48 ore in Lombardia (Di domenica 17 gennaio 2021) Il vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti, sollecita il ministro della Salute Roberto Speranza a una decisione di sospensiva in attesa dell'aggiornamento degli indici RT basato su dati che configurerebbero per Regione Lombardia un livello di rischio attuale tutt'altro che da zona rossa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 17 gennaio 2021) Il vicepresidente della Regionee assessore al Welfare, Letizia, sollecita il ministro della Salute Robertoa una decisione di sospensiva in attesa dell'aggiornamento degli indici RT basato su dati che configurerebbero per Regioneun livello di rischio attuale tutt'altro che da. L'articolo .

orizzontescuola : Covid, Moratti: Speranza sospenda zona rossa per 48 ore in Lombardia - GRETA1SGARBO : RT @Fabio64356227: Cari lombardi! È tornato Formigoni, la Moratti e Fontana preparano la fine per altre 20mila persone! Coraggio! Tutti in… - patriziafloris6 : RT @Fabio64356227: Cari lombardi! È tornato Formigoni, la Moratti e Fontana preparano la fine per altre 20mila persone! Coraggio! Tutti in… - Salvaroma972 : RT @Fabio64356227: Cari lombardi! È tornato Formigoni, la Moratti e Fontana preparano la fine per altre 20mila persone! Coraggio! Tutti in… - Giusepp66890796 : RT @Fabio64356227: Cari lombardi! È tornato Formigoni, la Moratti e Fontana preparano la fine per altre 20mila persone! Coraggio! Tutti in… -