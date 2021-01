La didattica a distanza arriva con Autostrade: tablet agli studenti di 18 scuole (Di lunedì 11 gennaio 2021) A ogni complesso scolastico verranno assegnati circa 25 tablet di ultima generazione e una lavagna interattiva luminosa. Leggi su today (Di lunedì 11 gennaio 2021) A ogni complesso scolastico verranno assegnati circa 25di ultima generazione e una lavagna interattiva luminosa.

Ettore_Rosato : Studiare è un diritto tutelato dalla Costituzione. La didattica a distanza,riproposta da mesi come unica soluzione… - Azione_it : 'Da mesi sosteniamo che la didattica a distanza abbia contributo alla dispersione scolastica. Piuttosto che scarica… - MediasetTgcom24 : Scuola, Azzolina: 'La didattica a distanza non funziona più, sono preoccupata' #coronavirus - repubblica : RT @RepubblicaTv: Gli studenti sotto Palazzo Lombardia: 'Rabbia per la Dad, abbandonati dalle istituzioni': 'Questa mattina non ci siamo pr… - granmartello : RT @granmartello: Dove non può arrivare la D.A.D. (Didattica A Distanza)? Una breve riflessione. -