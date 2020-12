Milano, dopo le immagini delle file davanti a Pane Quotidiano uno sconosciuto dona 100mila euro (Di venerdì 25 dicembre 2020) Anche nel giorno di Natale, sotto il cielo uggioso di Milano, centinaia di persone si sono messe in coda per un pasto alla Onlus Pane Quotidiano. Le immagini delle interminabili code dei giorni scorsi però hanno smosso qualcosa. O meglio: qualcuno. Già, perché oggi, 25 dicembre, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, oltre a trascorrere la mattinata a distribuire i pacchi con i pasti, si è trasformato in una sorta di portalettere di “Babbo Natale”. Milano, migliaia di persone in coda per un pacco alimentare – Il video – Open Il tuo browser non supporta il tag iframe «Porto doni non miei», ha precisato subito il sindaco meneghino. «Una persona che conosco, che ha un’azienda, ha donato 1.500 Panettoni, mentre un ex imprenditore, ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 dicembre 2020) Anche nel giorno di Natale, sotto il cielo uggioso di, centinaia di persone si sono messe in coda per un pasto alla Onlus. Leinterminabili code dei giorni scorsi però hanno smosso qualcosa. O meglio: qualcuno. Già, perché oggi, 25 dicembre, il sindaco di, Giuseppe Sala, oltre a trascorrere la mattinata a distribuire i pacchi con i pasti, si è trasformato in una sorta di portalettere di “Babbo Natale”., migliaia di persone in coda per un pacco alimentare – Il video – Open Il tuo browser non supporta il tag iframe «Porto doni non miei», ha precisato subito il sindaco meneghino. «Una persona che conosco, che ha un’azienda, hato 1.500ttoni, mentre un ex imprenditore, ...

