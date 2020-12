Firenze, corpi trovati a pezzi nelle valigie: fermata una donna (Di martedì 22 dicembre 2020) C’è stata un’ultima importante svolta nel caso del duplice omicidio dei coniugi, Shpetim e Teuta Pasho, di 54 e 52 anni, i cui corpi smembrati erano stati ritrovati all’interno di quattro valigie, abbandonate vicino al carcere fiorentino di Sollicciano, lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno. La coppia era scomparsa nel 2015 e appena qualche giorno fa i carabinieri erano riusciti a rintracciare il figlio che si trova in un carcere in Svizzera. fermata una donna: è la fidanzata del figlio Il caso fin dal principio ha fatto molto scalpore e dopo appena qualche settimana c’è la prima importante svolta: i carabinieri hanno fermato una donna. Gli agenti hanno eseguito un decreto di fermo del Pm Ornella Galeotti a carico della fidanzata del figlio della coppia: una ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 22 dicembre 2020) C’è stata un’ultima importante svolta nel caso del duplice omicidio dei coniugi, Shpetim e Teuta Pasho, di 54 e 52 anni, i cuismembrati erano stati riall’interno di quattro, abbandonate vicino al carcere fiorentino di Sollicciano, lungo la superstrada-Pisa-Livorno. La coppia era scomparsa nel 2015 e appena qualche giorno fa i carabinieri erano riusciti a rintracciare il figlio che si trova in un carcere in Svizzera.una: è la fidanzata del figlio Il caso fin dal principio ha fatto molto scalpore e dopo appena qualche settimana c’è la prima importante svolta: i carabinieri hanno fermato una. Gli agenti hanno eseguito un decreto di fermo del Pm Ornella Galeotti a carico della fidanzata del figlio della coppia: una ...

