Autocertificazione di Natale da scaricare

Autocertificazione Natale 2020: spostamenti in giorni di zona rossa, arancione e gialla.Da giovedì 24 dicembre iniziano gli ulteriori limiti alla circolazione in tutta Italia, oltre a quelli già in vigore . I giorni 24,25,26, 27 e 31 dicembre e il 1,2,3, 5 e 6 gennaio l'Italia sarà tutta in zona rossa e quindi per spostarsi sarà necessario esibire l'Autocertificazione sia di giorno che di notte. Ma anche nel periodo arancione, 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, per uscire dal proprio comune, sarà necessaria l'Autocertificazione che attesti le comprovate esigenze che determinano questo spostamento. In zona rossa è obbligatorio portare sempre con sé l'Autocertificazione, nella quale dovremo scrivere: nome e cognome, data di nascita, indirizzo di residenza o domicilio, motivo dello spostamento.

