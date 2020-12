Michele Rech, il fumettista conosciuto come Zerocalcare (Di sabato 12 dicembre 2020) Il fumettista romano Michele Rech, alias Zerocalcare, nasce il 12 dicembre 1983 ed è uno dei più conosciuti e apprezzati artisti del genere, in Italia. Acclamato per il personaggio che porta il suo nome, divenne inconfondibile ed iconico per fumetti e illustrazioni. Il giovane autore nasce in provincia di Arezzo, passa l’infanzia in Francia, per poi trasferirsi a Roma, nel quartiere di Rebibbia. La capitale lo conquista fin da subito, diventando sfondo delle sue storie. Ed è proprio a Roma, nel liceo linguistico francese Chateaubriand, che ebbe il suo primo approccio al mondo del fumetto. Michele Rech e Zerocalcare – Photo Credits: ilpost.itZerocalcare verso il successo Il successo però non gli cadde dal cielo. Dopo il liceo, si butta subito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 dicembre 2020) Ilromano, alias, nasce il 12 dicembre 1983 ed è uno dei più conosciuti e apprezzati artisti del genere, in Italia. Acclamato per il personaggio che porta il suo nome, divenne inconfondibile ed iconico per fumetti e illustrazioni. Il giovane autore nasce in provincia di Arezzo, passa l’infanzia in Francia, per poi trasferirsi a Roma, nel quartiere di Rebibbia. La capitale lo conquista fin da subito, diventando sfondo delle sue storie. Ed è proprio a Roma, nel liceo linguistico francese Chateaubriand, che ebbe il suo primo approccio al mondo del fumetto.– Photo Credits: ilpost.itverso il successo Il successo però non gli cadde dal cielo. Dopo il liceo, si butta subito ...

Comeneve4 : Ci vuole forza per spingere più in là il vuoto. Per tenere a distanza il silenzio. Per arrivare all'alba... Bast… - IlCineocchio : Esclusivo | Intervista a @zerocalcare (aka #MicheleRech), su dita mozzate, manga, pupazzetti e film di #Natale… -

Ultime Notizie dalla rete : Michele Rech Michele Rech, il fumettista conosciuto come Zerocalcare Metropolitan Magazine Italia Michele Rech, il fumettista conosciuto come Zerocalcare

Michele Rech, alias Zerocalcare, è un fumettista romano il cui personaggio iconico incarna ansie e preoccupazioni della sua generazione.

Pioggia di adesioni all’appello per le lavoratrici Yoox

In attesa della manifestazione di domani, in soli due giorni il testo ha raccolto oltre 800 firme, segnala il Coordinamento Migranti: ci sono anche quelle di Andrea Pennacchi (il Pojana), Michele Rech ...

Michele Rech, alias Zerocalcare, è un fumettista romano il cui personaggio iconico incarna ansie e preoccupazioni della sua generazione.In attesa della manifestazione di domani, in soli due giorni il testo ha raccolto oltre 800 firme, segnala il Coordinamento Migranti: ci sono anche quelle di Andrea Pennacchi (il Pojana), Michele Rech ...