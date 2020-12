Maltempo, attenzione per possibile piena su Volturno, Garigliano e Sele. (Di martedì 8 dicembre 2020) La piena del fiume Liri a Pontecorvo, 6 dicembre 2020. Interventi da parte di squadre della Protezione civile della Regione Campania dotate di idrovore sono in corso a Torre del Greco. Sotto ... Leggi su gazzettadiavellino (Di martedì 8 dicembre 2020) Ladel fiume Liri a Pontecorvo, 6 dicembre 2020. Interventi da parte di squadre della Protezione civile della Regione Campania dotate di idrovore sono in corso a Torre del Greco. Sotto ...

Cronaca meteo: Italia alle prese con l'ennesima giornata di maltempo. AGGIORNAMENTO ORE 13:00 - PUNTE DI 80mm AL CENTRO, DANNI E MAREGGIATE PER I FORTI VENTI: la pioggia continua ...

I principali fiumi della Campania registrano valori dei livelli idrometrici superiori a quelli della settimana scorsa in 25 casi sulle 28 stazioni di riferimento, con una decisa inversione di tendenza ...

