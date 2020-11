Nomisma Wine Monitor | export 2020 | Italia -4 | 6% | Francia -17 | 9%

Leggi su winemag

(Di lunedì 23 novembre 2020) L’analisi a cura dell‘Osservatorio Vinitaly- “Focus mercati – consumi e previsioni import” presentata oggi aldi Veronafiere, nel corso dell’evento di confronto della filiera con i vertici delle associazioni di rappresentanza e l’Ice, mostra come la pandemia condiziona il commercio mondiale di vino. Per l’, che nelchiuderà il propriocon un -4,6% a valore (6,1 miliardi di euro) sull’anno precedente, gli effetti saranno complessivamente più leggeri rispetto al trend globale (-10,5%) e ancora di più sul principale player del settore, la, costretta a rinunciare al 17,9% delle proprie esportazioni. Un quadro confortante se si considera l’aumento delle quote di mercato guadagnate dal vigneto; allarmante se ...